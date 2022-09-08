* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 13:13 — REGNUM В афганской провинции Панджшер начались повальные проверки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) isafmedia

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 7 сентября начали досмотр в различных частях Панджшера, в первую очередь, в кишлаках Верхний и Нижний Заманкор уезда Анаба.

По данным собеседников, в ходе досмотра талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выявляют и арестовывают солдат предыдущего правительства Афганистана с помощью биометрических устройств, брошенных при позорном бегстве американцев и силовых структур бывшего правительства.

Источники сообщают, что к настоящему времени талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестованы десятки жителей разных уездов Панджшера, в том числе старики и дети.

Радикалы пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и пытали сотни мирных жителей в разных частях провинции Панджшер и в нескольких случаях расстреляли их.