Москва, , 13:13 — REGNUM Самый популярный способ преодоления временных финансовых трудностей — отказ от дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования. Таким образом экономят 56% жителей России, приводит результаты опроса ИХ «Ромир».

Экономия

На втором месте — сокращение расходов на отдых и развлечения (47%), на третьем — перераспределение бюджета в пользу еды и самого необходимого (39%).

Ещё 28% для поправки финансового положения ищут дополнительный заработок, 24% отказываются от дорогостоящих услуг (лечение, образование и др).

Сокращают расходы на еду и товары первой необходимости 18%. Преодолевают экономические трудности, выращивая овощи на даче, собирая грибы и т.д. 14%. Продают имущество и недвижимость, которой не пользуются 4%. Не испытывают финансовых проблем 8% граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, работают в одном месте, но хотят найти дополнительный заработок 65% жителей РФ.

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