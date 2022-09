Лондон, , 13:12 — REGNUM Британские актёры Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг присоединились к актёрскому составу апокалиптического триллера The End We Start From. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Бенедикт Камбербэтч Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США

Будущая картина станет экранизацией одноимённого романа Меган Хантер и расскажет о героине, которая вместе с новорожденным ребёнком попытается выбраться из затопленного Лондона (Великобритания). Главную роль в триллере исполнит Джоди Комер, а его постановкой займётся Махалия Бело («Длинная песня»). Камбербэтч и Стронг также выступят исполнительными продюсерами проекта.

