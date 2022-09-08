Лондон, 8 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Британские актёры Бенедикт Камбербэтч и Марк Стронг присоединились к актёрскому составу апокалиптического триллера The End We Start From. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из т/с «Патрик Мелроуз». реж Эдвард Бергер. 2018. Великобритания, США Бенедикт Камбербэтч

Будущая картина станет экранизацией одноимённого романа Меган Хантер и расскажет о героине, которая вместе с новорожденным ребёнком попытается выбраться из затопленного Лондона (Великобритания). Главную роль в триллере исполнит Джоди Комер, а его постановкой займётся Махалия Бело («Длинная песня»). Камбербэтч и Стронг также выступят исполнительными продюсерами проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Том Хэнкс рассматривал возможность создания сиквела «Форреста Гампа». По словам актёра, обсуждение потенциальной второй части продлилось 40 минут, после чего от идеи решили отказаться.