Рим, 8 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагает защитить Запорожскую АЭС по её периметру, а не демилитаризировать всю окружающую станцию территорию. Об этом 8 сентября заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью итальянской газете La Repubblica.

(сс) Dean Calma. IAEA Рафаэль Гросси

«Демилитаризация — это более сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, <…> ее нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенции МАГАТЭ», — пояснил он.

Также Гросси уточнил, что надеется обсудить план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС с Москвой и Киевом не позднее чем через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Энергодара Александр Волга рассказал, что на данный момент повреждённые в результате ударов киевских боевиков линии подачи энергии на Запорожской АЭС пока не удаётся восстановить.