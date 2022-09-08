Стокгольм, , 13:12 — REGNUM Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт никогда не проголосовал бы за Шведских демократов. Но сказать, что партия и ее избиратели представляют угрозу национальной безопасности, как это сделали Социал-демократы на пресс-конференции на прошлой неделе, он не стал бы. Об этом Бильдт заявил 8 сентября в интервью газете Aftonbladet.

Карл Бильдт Iiss.org

«Нужно быть очень осторожными со словами. Аргументов против Шведских демократов и так достаточно, их много», — заявил он.

Карл Бильдт считает, что Швеция сталкивается со значительными вызовами в области внешней политики и политики безопасности, поскольку в январе она станет председателем ЕС и сейчас добивается членства в НАТО.

Напомним, что последние соцопросы показывают, что после 11 сентября Шведские демократы могут стать второй крупнейшей партией Швеции после Социал-демократов.

Читайте ранее в этом сюжете: Шведские демократы могут получить места в правительстве — лидер партии