Нью-Йорк, США, , 13:11 — REGNUM Ряд стран Европы в попытке удовлетворить свои потребности в энергии начинают вырубать деревья в заповедных лесах на фоне сокращения поставок из России, пишет 7 сентября The New York Times.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Издание указывает на то, что прежде важной составляющей пакеты зеленой энергетики ЕС были древесные гранулы, производимые из отходов деревообработки. Тем не менее на данный момент мало того, что появился ряд исследований, указывающих на то, что такое топливо может оказаться грязнее, чем уголь, так еще все больше свидетельств того, что ставка Европы на древесину для решения проблемы изменения климата не окупилась.

Леса в Финляндии и Эстонии, например, когда-то считавшиеся ключевыми активами для сокращения выбросов углерода в атмосферу, теперь являются источником стольких лесозаготовок, что правительственные ученые считают их источниками выбросов углерода. В Венгрии правительство в прошлом месяце отменило ряд правил, чтобы расширить объемы вырубки в прежде не тронутых лесах.

И в то время как европейские страны могут считать древесную энергию своими целями в области экологически чистой энергии, Агентство научных исследований ЕС заявило в прошлом году, что при сжигании древесины выделяется больше углекислого газа, чем было бы, если бы эта энергия исходила из ископаемого топлива.

«Люди покупают древесные гранулы, думая, что это устойчивый выбор, но на самом деле они способствуют уничтожению последних диких лесов Европы», — сказал Дэвид Гейл из Агентства экологических исследований, вашингтонской правозащитной группы, изучающей использование древесины в Центральной Европе.

Индустрия стала настолько большой, что исследователи не могут за ней уследить. Официальные исследования ЕС не смогли определить источник 120 миллионов тонн древесины, использованной на континенте в прошлом году, — это больше чем вся лесная промышленность Финляндии. Исследователи говорят, что большая часть этого, вероятно, была сожжена для отопления и электричества.

На следующей неделе Европейский парламент должен проголосовать за законопроект, который отменит большинство отраслевых субсидий и запретит странам сжигать целые деревья для достижения своих целей в области чистой энергии. Только энергия из древесных отходов, таких как опилки, может считаться возобновляемой и, следовательно, иметь право на субсидии.

Но власти некоторых европейских стран утверждают, что сейчас не время вмешиваться в важную энергетическую отрасль, поскольку поставки российского газа и нефти находятся под угрозой. В Чешской Республике протестующие заполнили улицы, разъяренные ростом цен на электроэнергию, а французские власти предупредили о веерных отключениях электроэнергии этой зимой.

Внутренние документы показывают, что все усилия для сохранения субсидий на древесину прилагают, в частности, страны Центральной Европы и Северной Европы.