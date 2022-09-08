Москва, , 13:10 — REGNUM Для реализации предложений президента России Владимира Путина необходим другой федеральный бюджет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов в ходе пресс-конференции в Москве.

Геннадий Зюганов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Чтобы реализовать предложения президента, нужен другой бюджет, нужна другая образовательная политика, другая научная политика», — считает Зюганов, отметив, что свои предложения коммунисты уже подготовили и представили.

Кроме того, по убеждению Зюганова, необходима «более сильная команда, в том числе и политическая».

В целом, по мнению лидера коммунистов, «без смены курса вылезти из кризиса невозможно».