Санкт-Петербург, , 13:21 — REGNUM В День памяти жертв блокады Ленинграда в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга зачитали порядка тысячи имён погибших в дни блокады ленинградцев. Акция состоялась при помощи волонтёров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акция памяти жертв блокады в Санкт-Петербургской капелле Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Памятно-траурные акции в Петербурге, проходящие в этот день, продолжились мероприятием во дворе капеллы. Перед тем, как перейти к чтению списков, участники почтили память погибших жителей и защитников Ленинграда минутой молчания. После неё первый волонтёр приступила к зачитыванию имён.

Акция памяти жертв блокады в Санкт-Петербургской капелле Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Герасимова Мария Петровна, 1913 года рождения. Место проживания — проспект Москвиной, дом 14, квартира 32 (ныне Троицкий проспект — прим. ред.). Погибла в январе 1942 года. Место захоронения неизвестно», — зачитала девушка-волонтёр.

К акции присоединились неравнодушные горожане. Они внимательно слушали информацию о погибших блокадниках. Как сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора капеллы Юлия Шалишева, акция проводится в течение пяти лет.

«8 сентября — это очень трагичный день в истории Ленинграда — Санкт-Петербурга. Это день начала блокады. Капелла, как государственное учреждение, не может пройти мимо этих значимых дат для нашего города», — отметила Шалишева.

Акция памяти жертв блокады в Санкт-Петербургской капелле Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Чтение списков в погибших организуют в капелле совместно с Центром городских волонтёров. Читать списки сегодня пришли десять волонтёров. Стоит отметить, что волонтёры проявляют инициативу и зачитывают информацию и о своих родственниках, погибших во время блокады.

«Сегодня у нас список на 58 листах, то есть это порядка тысячи фамилий», — отметила представитель капеллы.

Акция памяти жертв блокады в Санкт-Петербургской капелле Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Добавим, что зачитывание имён жертв блокады сегодня проходит не только в капелле, но и в других местах. Акция «Блокадный квартал» будет проходить с 18 до 21 часа в саду Фонтанного Дома. Здесь будут произносить имена погибших в блокаду жителей Шереметевского квартала.

Напомним, что в Петербурге ранее почтили память погибших и принесли цветы к знаковым местам, монументам и мемориальным кладбищам города. В Петербурге запланированы и другие памятные акции и мероприятия.

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