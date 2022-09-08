Белгород, 8 сентября 2022, 13:16 — REGNUM Работы по консервации домовладений на зиму в приграничных сёлах Журавлёвка и Нехотеевка начались в Белгородской области. Об этом 8 сентября в социальных сетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Для 500 домов власти закупили около 2,5 тысячи конвекторов. Домовладения законсервируют к зиме, все работы с подключением их к системе отопления обещают закрыть до 20 октября. Губернатор рассказал об этом на встрече с жителями эвакуированных посёлков, которые временно размещены в одной из гостиниц Белгорода.
Как сообщало ИА REGNUM, подобные работы проводят и в шебекинском селе Середа.
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