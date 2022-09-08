Белгород, 8 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Работы по консервации домовладений на зиму в приграничных сёлах Журавлёвка и Нехотеевка начались в Белгородской области. Об этом 8 сентября в социальных сетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждённый дом в Нехотеевке

Для 500 домов власти закупили около 2,5 тысячи конвекторов. Домовладения законсервируют к зиме, все работы с подключением их к системе отопления обещают закрыть до 20 октября. Губернатор рассказал об этом на встрече с жителями эвакуированных посёлков, которые временно размещены в одной из гостиниц Белгорода.

«Самое важное — безопасность каждого жителя. Поэтому при необходимости забрать зимние вещи, проверить хозяйство всех будем вывозить организованно с соблюдением всех мер предосторожности», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные работы проводят и в шебекинском селе Середа.