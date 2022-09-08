Стокгольм, , 13:10 — REGNUM Умеренные могут быть «вынуждены» предоставить Шведским демократам места в возможном правом правительстве Швеции несмотря на то, что три другие партии правого блока выступают против. Об этом 8 сентября в интервью газете SvD заявил лидер Шведских демократов Йимми Окессон.

Йимми Окессон Sverigedemokraternav

«Мы будем требовать место в правительстве, если произойдет смена власти, но остро ли будет стоять этот вопрос, зависит от того, как проголосуют избиратели», — заявил политик.

Окессон также отметил, что, по его мнению, избиратели увидят много «нарушенных обещаний» после выборов. По его настрою можно понять, что если правые партии выиграют выборы и сметут Социал-демократов, Швецию ожидают трудные переговоры по формированию нового кабинета министров.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.

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