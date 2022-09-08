Стокгольм, 8 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Умеренные могут быть «вынуждены» предоставить Шведским демократам места в возможном правом правительстве Швеции несмотря на то, что три другие партии правого блока выступают против. Об этом 8 сентября в интервью газете SvD заявил лидер Шведских демократов Йимми Окессон.

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Йимми Окессон

«Мы будем требовать место в правительстве, если произойдет смена власти, но остро ли будет стоять этот вопрос, зависит от того, как проголосуют избиратели», заявил политик.

Окессон также отметил, что, по его мнению, избиратели увидят много «нарушенных обещаний» после выборов. По его настрою можно понять, что если правые партии выиграют выборы и сметут Социал-демократов, Швецию ожидают трудные переговоры по формированию нового кабинета министров.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.