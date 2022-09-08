Салехард, , 16:25 — REGNUM Научный центр изучения Арктики организует экспедицию в Красноселькупский район ЯНАО, где сотрудниками будут проведены исследования почвенного покрова и растительности агроценозов. Экспедиция затронет Верхне-Тазовский заповедник и Шаман-гору. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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«С точки зрения почвоведов Красноселькупский район является неисследованным белым пятном. Задача нашей полевой группы не только в том, чтобы собрать данные о состоянии почв и растительности. В экспедиции мы будем изучать опыт ведения сельского хозяйства у северных селькупов, сравнивать его с земледельческими практиками, используемыми в других муниципалитетах. В середине 20 века полярное земледелие было довольно развито у коренных малочисленных народов Севера. В наше время некоторые практики частично утрачены. Наша задача, как ученых, воссоздать и транслировать их среди населения», — отметила Евгения Моргун, ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики.

По результатам экспедиции специалистами будет дана агроэкологическая оценка территории. Исследования направлены на решение практических задач в области полярного земледелия, а также обеспечения продовольственной безопасности Ямала и самозанятости его жителей.

Кроме того, Научный центр изучения Арктики планирует издать монографию, в которой будут собраны и сформулированы новые научно-методические подходы по развитию сельского хозяйства с учетом исторически сложившихся земледельческих практик коренных малочисленных народов Севера.

«В 2019 году в рамках проекта по мониторингу территории исконного проживания коренных малочисленных народов Севера ямальские ученые уже исследовали образцы почв и растительности Красноселькупского района. Результаты показали, что земля обладает необходимыми плодородными свойствами. Специфические условия северной тайги и гидротермический режим позволяют развивать на данное территории полярное земледелие. С 2015 по 2020 годы проведены исследования агроценозов в Ямальском, Шурышкарском, Надымском и Приуральском районах, изучены фоновые почвы за пределами населённых пунктов. По мнению ученых, в арктическом регионе есть все предпосылки, чтобы обеспечивать его жителей экологически чистой местной продукцией», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, учёными на Ямале реализуется научно-технологический проект «Арктический банк здоровых сортов картофеля». С 2021 года специалистами выводится безвирусный семенной материал. Планируется, что сорт сможет прижиться в суровых арктических условиях.

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