Стокгольм, , 13:09 — REGNUM «Дорогие избиратель Центристов, одолжите нам свой голос», — именно так начал свою статью партсекретарь Умеренных Гуннар Стрёммер на страницах газеты Dagens Industri.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

В статье Стрёммер пишет, что Умеренные и Центристы согласны по многим вопросам.

«Теперь нам нужен правый премьер-министр, который сможет положить конец восьмилетнему бесправию», — отметил политик.

«Попробуйте довериться нашей приверженности снижению налогов, меньшему количеству хлопот и большей свободе для человека. Вы не будете разочарованы, а если и разочаруетесь, то проголосуйте против нас в следующий раз», — говорится в статье.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.

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