Кишинёв, , 13:05 — REGNUM На совещание министров обороны стран-членов НАТО, начавшейся 8 сентября в городе Рамштайн (Германия), присутствует глава минобороны Молдавии Анатолий Носатый. Об этом сообщает пресс-служба молдавского военного ведомства.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что на встрече обсуждается поддержка киевского режима, сопротивляющегося денацификации б. УССР. Носатый доложит, какую гуманитарную помощь предоставляет Молдавия, а также об управлении потоком беженцев.

По данным пресс-службы, в совещании в Рамштайне принимают участие представители 55 государств.

Напомним, Молдавия, согласно конституции, должна быть нейтральным государством. Тем не менее действующие власти после начала Россией спецоперации открыто поддерживают киевский режим. Кроме того, в Молдавии объявлен курс на милитаризацию при поддержке НАТО.

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