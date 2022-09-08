Кабул, 8 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Публичные источники в приграничной с Ираном афганской провинции Нимроз сообщают, что двое граждан Афганистана были казнены в иранских тюрьмах. Об этом пишет газета «8 Собх».

josealbafotos Тюрьма

Согласно источникам, они были повешены в тюрьмах в Минабе и Бендер-Аббас 7 сентября.

Один из казнённых, 34-летний Аллах Нур Саларзай, был арестован в 2019 году по обвинению в торговле наркотиками. Об был жителем провинции Нимроз и имел двоих детей, которые в настоящее время живут в Иране.

Второй гражданин Афганистана, 40-летний Яр Мохаммад Исхакзай, также уроженец Нимроза, был арестован в Бендер-Аббасе в 2019 году по обвинению в хранении наркотиков. По словам собеседников, что тело Яр Мохаммада было перевезено в морг больницы в Бендер-Аббасе, и его семья до сих пор не знает о его казни.

Иран является одной из стран, известных большим количеством казней. В Иране неоднократно арестовывали и казнили афганских граждан за различные преступления.

Ранее гражданин Афганистана по имени Худаназар из провинции Гильменд был казнён в тюрьме Захедана по обвинению в торговле наркотиками, а его тело было перевезено в Афганистан.