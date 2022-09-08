Владивосток, , 13:03 — REGNUM Павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме демонстрирует, что Корпорация «Туризм. РФ захочет вкладываться в регион, считает член Общественной палаты Хабаровского края Михаил Непогодин.

Турист Официальный сайт Правительства Хабаровского края

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«Более 7 тысяч гостей приняли участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, подписано соглашений на общую сумму 3,255 трлн рублей. Для нас важно, что Дальний Восток развивается и он интересен! Экспортные потоки, которые развернулись полностью в восточном направлении, создают новые возможности. Сейчас главная задача — развивать туризм, организовать качественный отдых по доступным ценам, чтобы и жители региона, и гости могли отдыхать с удовольствием и рекомендовать отдых своим друзьям. У нас потрясающая природа, удивительные места, открытые люди», — сказал Михаил Непогодин.

Как сообщало ИА REGNUM, на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по туризму и правительством Сахалина подписано соглашение о развитии и продвижении туристических проектов Курильских островов.