Москва, 8 сентября, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Глава правительства России Михаил Мишустин выступил за упрощение доступа зарубежных инвесторов и эмитентов на отечественный финансовый рынок, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.

Иван Шилов Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции бьют бумерангом по Западу — все новости»

«Необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок», — сказал Мишустин на панельной сессии Московского финансового форума.

При этом премьер-министр не уточнил, идет ли речь об инвесторах и эмитентах из всех юрисдикций, или только из «дружественных».

Читайте также:Россия и Китай бросают вызов однополярному миру США — Global Times