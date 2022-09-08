Москва, 8 сентября, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Лесные пожары в Рязанской области ликвидированы. Начался вывод сил и средств на постоянное место дислокации, заявили 8 сентября в пресс-службе Рослесхоза.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Оперативное тушение велось в круглосуточном режиме в сложных погодных условиях. В пиковый момент на ликвидации возгораний было задействовано свыше 9,6 тысячи человек, более 2,6 тысячи единиц спецтехники, порядка 20 воздушных судов.

«Человеческий фактор и климатические изменения способствуют тому, что пожароопасный сезон в России становится фактически круглогодичным. Сильнее всего горят те регионы, в которых сочетаются традиции по выжиганию травы и благоприятные для распространения огня условия. Если люди станут бережнее и внимательнее относиться к природе, количество лесных пожаров значительно сократится», — подчеркнул руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Как сообщало ИА REGNUM, Рязанская область горела с начала августа, обстановку осложняли аномальная жара и сильный порывистый ветер.