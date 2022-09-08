Улан-Удэ, 8 сентября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с жаркой и сухой погодой. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства «Берегите лес от пожара!»

8-10 сентября на территории Хоринского района прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность — 5 класса.

«8 сентября высокая пожарная опасность — 4 класс в Иволгинском, Селенгинском, Мухоршибирском, Заиграевском, Окинском, местами Тункинском, Закаменском районах», — сообщили в центре.

Добавим, что в ближайшие дни в республике ожидается переменная облачность, ветер в отдельных районах до 15-17 метров в секунду. Днём 9 сентября темперутара поднимется до 27 градусов тепла, ночью — от 9-14 до 0-5 градусов.