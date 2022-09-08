Тюмень, , 12:59 — REGNUM В Тюмени прошли обыски в квартире журналистки Юлии Глазовой. Об этом 8 сентября сообщил ряд изданий, а телеграм-канал УРАЛLIVE опубликовал фото и видео с места обыска.

По данным телеграм-канала, следствие полагает, что Юлия Глазова помогала заочно арестованному беглому политику Илье Пономарёву собирать материал для дискредитации российских военных.

Отмечается, что Юлия Глазова является внештатным корреспондентом местного отделения «Радио Свобода» — «Сибирь. Реалии»(СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Говорится, что следственные мероприятия проходят в нескольких субъектах РФ по местам проживания администраторов YouTube- и Telegram-каналов, которые принадлежат уехавшему из России бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву.