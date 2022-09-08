Москва, , 12:58 — REGNUM Три националистические организации с территории б. УССР, включая ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признал экстремистскими Верховный суд России. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе суда.

Суд Regalacademy.org

«Суд удовлетворил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации «СИЧ-С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), объединения «Добровольческое движение организации … [киевских] националистов» (ОУН — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистической группировки «Черный комитет» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — приводит слова представительницы пресс-службы ТАСС.

При этом отмечается, что судебное рассмотрение иска проходило в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевиков националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тюрьмах, подконтрольных киевскому режиму, содержат отдельно от других заключённых ради их же безопасности.