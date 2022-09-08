Москва, , 12:57 — REGNUM Лесные пожары в Ивановской области ликвидированы, из региона начался вывод ранее направленных туда сил и средств, сообщили 8 сентября в пресс-службе Рослесхоза.

Лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В Ивановской области привлекалось более 1 тыс. человек и свыше 160 единиц техники, включая 12 воздушных судов. Тушение пожаров проводилось как с земли, так и с воздуха», — уточнили в ведомстве.

В Рослесхозе напомнили, что более 90% лесных пожаров происходят из-за человека, лишь 10% связаны с природными факторами.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Ивановской области бушевали с 20-х числе августа, наиболее сложная ситуация складывалась в Южском районе, где ввели режим ЧС. 2 сентября МЧС сообщило о локализации последнего очага природного пожара в регионе.