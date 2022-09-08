Екатеринбург, 8 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Свердловская область получила восемь новых автомобилей для патрулирования лесов. Теперь машинами обеспечены все 30 лесничеств региона, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Покупка автомобилей обошлась в 7 млн рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета. Отмечается, что новые автомобили оснащены бортовым компьютером и GPS маяками.

Предполагается, что приобретение автомобилей повысит эффективность работы лесных инспекторов. В следующем году планируется закупить ещё 15 машин.

Отметим, леса занимают около 80% территории Свердловской области. Нередко они оказываются охвачены пожарами. За период с марта по август 2022 года огнеборцы ликвидировали более 350 возгораний в лесах региона.