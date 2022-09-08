Сеул, , 12:58 — REGNUM На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG) Южной Кореи и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

По предварительным данным, встреча заместителей министерств обороны и дипломатических представителей двух стран состоится 16 сентября.

С южнокорейской стороны в мероприятии примут участие заместитель министра обороны Син Бом Чхоль и первый заместитель министра иностранных дел Чо Хён Дон, а с американской — заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль и заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

Известно, что встреча была организована на фоне опасений по поводу того, что Пхеньян может провести седьмое ядерное испытание или ещё один запуск баллистической ракеты.