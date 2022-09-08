Москва, , 12:57 — REGNUM Известие о том, что Христя Фриланд имеет «законные шансы» на высший пост в НАТО, иронично прокомментировал в своем телеграм-канале 8 сентября политолог Владимир Корнилов:

НАТО

«Что ж, прямой потомок нацистского коллаборациониста во главе НАТО — это закономерный итог деятельности данной структуры! Как в свое время признал Макрон, у НАТО умер мозг. Так почему же безмозглым не такой руководитель?».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно открытым источникам, дед Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничал с нацистами во время оккупации УССР. Он был редактором коллаборационистских газет. Потом он сдался войскам США и перебрался в Канаду.

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