Рамштайн-Мизенбах, Германия, 8 сентября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин заявил 8 сентября, что президент Джо Байден одобрил дополнительную военную помощь Киеву на сумму до 675 млн долларов, и подтвердил планы военной поддержки в течение длительного срока, как передает Associated Press.

Ллойд Остин

В начале встречи с высокопоставленными чиновниками из союзных стран на американской авиабазе Рамштайн в Германии Остин сказал, что Байден 7 сентября одобрил последний транш американской помощи.

Глава Пентагона также сказал, что пакет помощи включает в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, «Хаммеры», бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и многое другое.

По словам Остина, наступил «очередной ключевой момент», в то время как ВСУ начали контрнаступление на юге б. УССР, и «сейчас мы видим наглядный успех наших общих усилий на поле боя».

«Мы будем вместе работать над модернизацией нашей оборонной промышленной базы для удовлетворения потребностей [Киева] в долгосрочной перспективе», — заявил Остин.