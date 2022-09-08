Пенза, 8 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. За счет всех источников финансирования в Пензенской области в первом полугодии 2022 года на развитие экономики и социальной сферы направлено 39,9 млрд руб. инвестиций. Такие данные приводит Пензастат.

Анна Красноперова Инвестиции

В структуре инвестиций в основной капитал преобладают вложения на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозинвентарь (42,4%), на строительство нежилых зданий и сооружений (32,1%). Около 21% инвестиций области направлено на строительство жилья.

За шесть месяцев организациями освоено 20,7 млрд руб. инвестиций, или 52,1% от общего объема по области.

Наиболее привлекательными для вложения в основной капитал стали обрабатывающие производства (27,3% от объема инвестиций в основной капитал), сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (27,1%), транспортировка и хранение (19,3%).

Порядка 56,2% средств организаций приходится на собственные, 43,8% — привлеченные.

Среди муниципальных образований области инвестиционно привлекательны — город Пенза (40,9% общего объема вложений), Мокшанский район (8,5%), Нижнеломовский район (6,5%).

Ранее ИА REGNUM передавало, в структуру пахотных земель в Пензенской области возвратят около 12 тыс. пустующих гектаров. В рамках реализации программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области» выделены бюджетные инвестиции в размере 30 млн рублей.

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