Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Американский актёр Том Хэнкс обсуждал создание фильма «Форрест Гамп 2». Об этом пишет издание Variety.

Том Хэнкс в роли Форреста Гампа Цитата из к/ф «Форрест Гамп». реж. Роберт Земекис. 1994. США

«Скажу, что после большого перерыва мы пытались обсудить ещё одного «Форреста Гампа», но обсуждение продлилось 40 минут. И в тот момент не нашлось человека, который сказал бы: «Ребят, ну давайте"», — признался Хэнкс. Актёр также отметил, что никогда не подписывал контракты, согласно которым он должен был бы сниматься в сиквелах: «Я никогда не подписывал контракт, в котором были обязательства относительно сиквела. Я всегда говорил: «Если на то будут причины, давайте снимем. Но заставлять меня не надо"».

Напомним, фильм режиссёра Роберта Земекиса «Форрест Гамп» вышел в 1994 году. Картина собрала $678 млн в мировом прокате и получила шесть кинопремий «Оскар».

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