Том Хэнкс рассматривал возможность создания сиквела «Форреста Гампа»
Вашингтон, 8 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Американский актёр Том Хэнкс обсуждал создание фильма «Форрест Гамп 2». Об этом пишет издание Variety.
«Скажу, что после большого перерыва мы пытались обсудить ещё одного «Форреста Гампа», но обсуждение продлилось 40 минут. И в тот момент не нашлось человека, который сказал бы: «Ребят, ну давайте"», — признался Хэнкс. Актёр также отметил, что никогда не подписывал контракты, согласно которым он должен был бы сниматься в сиквелах: «Я никогда не подписывал контракт, в котором были обязательства относительно сиквела. Я всегда говорил: «Если на то будут причины, давайте снимем. Но заставлять меня не надо"».
Напомним, фильм режиссёра Роберта Земекиса «Форрест Гамп» вышел в 1994 году. Картина собрала $678 млн в мировом прокате и получила шесть кинопремий «Оскар».