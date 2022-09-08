Москва, 8 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Доходы от экспорта нефти и газа из России выросли почти наполовину. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин на пленарной сессии Московского финансового форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета почти наполовину», — заявил Мишустин.

Рост доходов стал ожидаемым следствием попыток ограничения этого экспорта, добавил премьер-министр.

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