Ульяновск, , 12:55 — REGNUM В Ульяновской области миграционная убыль населения снизилась, при этом значительное влияние оказали прибывшие из других стран. Это следует из данных Ульяновскстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Миграция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, в первом полугодии 2022 года в регион прибыли 10 735 человек, в то же время выбыли 11 185 жителей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом убыль населения снизилась с 950 до 450 человек.

В основном миграция складывалась в границах России: если в пределах Ульяновской области количество прибывших и выбывших сравнялось (4655 человек), то в другие регионы уехал 5151 житель, а приехал 4301 человек.

В международной миграции прирост произошёл за счёт прибывших из других стран. Из стран СНГ в Ульяновскую область приехали 1478 человек, а выбыли 1077 граждан, прирост составил 401 человек. Что касается зарубежных стран, то из-за границы приехал в регион 301 житель, а уехали 302 иностранца.

Если говорить в целом о внешней миграции, то Ульяновскую область за полгода покинули 6530 жителей, а въехали 6080 человек, убыль составила 450 человек.

Напомним, численность населения Ульяновской области на 1 июля 2022 года составляла 1198,3 тыс. человек, сократившись с начала года на 5,7 тыс. человек (-0,5%).

Как сообщало ИА REGNUM , сокращение численности населения статистики объяснили продолжающимся процессом естественной и миграционной убыли населения.

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