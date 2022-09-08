Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Киевскому режиму Вашингтон направит 675 млн в качестве военной помощи. Выделение нового транша одобрил президент США Джо Байден. Об этом 8 сентября во время пресс-конференции на авиабазе «Рамштайн» в Германии, где проходит встреча министров обороны стран, оказывающих военную помощь режиму Зеленского, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вчера президент одобрил новый транш помощи [б. УССР], который оценивается в $675 млн», — объявил Остин.

Глава оборонного ведомства уточнил, что США поставят Киеву противорадиолокационные ракеты HARM, 105-миллиметровые гаубицы M101 и снаряды к ним. Кроме того, в рамках нового пакета военной помощи киевские боевики получат внедорожники Humvee, противотанковые системы, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

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Добавим, что на сегодня общий объём военной помощи, выделенной Киеву администрацией Байдена, превышает десять миллиардов долларов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что в новый пакет, скорее всего, войдут дополнительные партии реактивных снарядов для РСЗО HIMARS.