Ставрополь, 8 сентября 2022, 12:54 — REGNUM В Ставропольском крае в единый день голосования состоятся выборы в 11 муниципальных образованиях. Жители этих муниципалитетов будут избирать депутатов в местные советы. Всего должно быть замещено 266 депутатских мандатов, сообщили в пресс-службе краевого избиркома. В настоящее время зарегистрировано 916 кандидатов, в том числе 258 самовыдвиженцев и представителей семи политических партий.
К избирательным урнам на 389 участках приглашаются около 520 избирателей. Это почти четверть общего числа избирателей края.