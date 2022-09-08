Ставрополь, 8 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в единый день голосования состоятся выборы в 11 муниципальных образованиях. Жители этих муниципалитетов будут избирать депутатов в местные советы. Всего должно быть замещено 266 депутатских мандатов, сообщили в пресс-службе краевого избиркома. В настоящее время зарегистрировано 916 кандидатов, в том числе 258 самовыдвиженцев и представителей семи политических партий.

Все на выборы!

«В Благодарненском, Георгиевском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском, Новоалександровском, Петровском, Советском округах и городе Лермонтов будут избраны представители местных законодательных органов в полном составе. В городе Ессентуки состоятся дополнительные выборы на трех избирательных участках. Предстоит избрать 266 депутатов представительных органов власти», — говорится в сообщении.

К избирательным урнам на 389 участках приглашаются около 520 избирателей. Это почти четверть общего числа избирателей края.