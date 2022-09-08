Москва, , 12:52 — REGNUM Финансовый суверенитет является ещё одним союзником России, помимо армии и флота. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы Минфина, возможность государства добиваться поставленных целей определяется не только при помощи силовой компоненты.

«Александр III говорил, что союзники России — это армия и флот. Но без финансовой независимости не годиться. Не будь финансового суверенитета, устойчивого бюджета, силовая составляющая, хоть и важная, но не единственная которая определяет победы на всех фронтах», — сказал Силуанов.

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