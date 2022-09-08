Москва, 8 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Финансовый суверенитет является ещё одним союзником России, помимо армии и флота. Об этом 8 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарной сессии Московского финансового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По словам главы Минфина, возможность государства добиваться поставленных целей определяется не только при помощи силовой компоненты.

«Александр III говорил, что союзники России — это армия и флот. Но без финансовой независимости не годиться. Не будь финансового суверенитета, устойчивого бюджета, силовая составляющая, хоть и важная, но не единственная которая определяет победы на всех фронтах», — сказал Силуанов.