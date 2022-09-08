Москва, , 12:51 — REGNUM При выборе одежды жители России в первую очередь обращают внимание на цену (6,30 балла из 7 возможных), качество (6,06 балла) и натуральность материалов (5,49 балла). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Одежда (сс) Nick de Partee

Меньше важно для граждан отечественное производство одежды (3,32 балла), соответствие модным тенденциям (3,21 и 2,38 балла), использование переработанных материалов в одежде (2,04), европейское/азиатское производство, известность марки (менее 2 баллов).

В случае приостановки продажи определённых иностранных брендов 71% респондентов выберут доступный аналог одежды другой марки, доступной в России.

Интернет-опрос проведён 20–23 августа 2022 года среди 5000 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 45,6% жителей РФ стали совершать меньше незапланированных трат за последние пять месяцев.

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