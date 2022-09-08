Москва, 8 сентября 2022, 12:51 — REGNUM При выборе одежды жители России в первую очередь обращают внимание на цену (6,30 балла из 7 возможных), качество (6,06 балла) и натуральность материалов (5,49 балла). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Меньше важно для граждан отечественное производство одежды (3,32 балла), соответствие модным тенденциям (3,21 и 2,38 балла), использование переработанных материалов в одежде (2,04), европейское/азиатское производство, известность марки (менее 2 баллов).
В случае приостановки продажи определённых иностранных брендов 71% респондентов выберут доступный аналог одежды другой марки, доступной в России.
Интернет-опрос проведён 20–23 августа 2022 года среди 5000 граждан РФ старше 18 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 45,6% жителей РФ стали совершать меньше незапланированных трат за последние пять месяцев.
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