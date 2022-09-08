Тбилиси, 8 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Апелляционный суд над бывшим владельцем оппозиционного телеканала Никой Гварамией перенесён с 20 сентября на 4 октября, сообщает 8 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

По словам адвоката Гварамии Дмитрия Садзаглишвили, решения по этому делу принимают Бидзина Иванишвили и правящая партия «Грузинская мечта». Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Бежашвили заявил, что если решение городского суда не будет отменено и Гварамия не будет освобожден, это станет еще одним подтверждением того, что Гварамия является личным заключенным Иванишвили.

Напомним, что бывший владелец телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия за хищения финансовых средств был приговорён судом к лишению свободы.