Стокгольм, 8 сентября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Как выяснилось на заключительных дебатах в ночь на 8 сентября между премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и лидером оппозиции Ульфом Кристерссоном, в случае своей победы на выборах в риксдаг Социал-демократы поднимут налоги для богатых, чтобы профинансировать увеличение ассигнований Вооруженным силам Швеции, пишет новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Магдалена Андерссон и Ульф Кристерссон

«Мы полагаем, что они могут внести свой вклад в это очень большое расширение расходов», — заявила Андерссон.

Ульф Кристерссон, со своей стороны, считает, что Андерссон «скрывает правду» всего за четыре дня до выборов в риксдаг и отмечает, что правительство надо менять, если оно вслед за растущими потребностями ударяется в повышение налогов, а не прибегает к более эффективному администрированию уже поступающих средств от налогоплательщиков.

«Вы хотите ввести налог на оборону, чтобы финансировать обороноспособность. Но речь же о 40 миллиардах крон!» — вмешался лидер оппозиции Кристерссон.

«Вообще-то я говорю о пяти, может быть, шести миллиардах», — не согласилась Андерссон.