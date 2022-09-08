Стокгольм, , 12:55 — REGNUM 8 сентября официальный представитель Левых по правовой политике Линда Вестерлунд Снекер заявила на пресс-конференции в Линчепинге, что партия Либералов якобы хочет «принудительно отнимать ваших двухлетних детей, если те не говорят в совершенстве по-шведски». Об этом пишет газета Aftonbladet.

Левые. Швеция. Логотип

Журналисты издания отмечают, что через несколько минут лидер Либералов Йохан Персон резко раскритиковал это заявление.

«Левые потеряли самообладание и теперь распространяют страх среди избирателей. Игра на руку сепаратистам. Очень-очень серьезно», — написал политик на странице в соцсети Twitter.

Напомним, что ранее Либералы предложили тестировать двухлетних детей на знание шведского языка.

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