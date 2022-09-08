Самара, , 14:09 — REGNUM Композитору Дмитрию Шостаковичу присвоили звание «Почетный гражданин Самары» посмертно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Елена Рыжкова в своем телеграм-канале.

Дмитрий Шостакович в 1950 году

По ее данным, Дума города Самары 8 сентября поддержала инициативу Союза композиторов Самарской области.

Отмечается, что в столице Самарской области теперь 68 «Почетных граждан Самары».

Сообщается, что в 2022 году 80-летие исполнения легендарной Седьмой симфонии в блокадном Ленинграде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Дмитрий Шостакович закончил работу над Седьмой симфонией в Куйбышеве (с 1935 по 1991 годы Самара носила название Куйбышев), куда был эвакуирован в декабре 1941 года.