Москва, , 12:47 — REGNUM Постепенное сокращение расчетов в долларах постепенно поможет сформировать многополярную систему международных расчетов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Расширяется доля расчетов в национальных валютах и на территориях Евразийского экономического союза. Значительное сокращение использования доллара — долгосрочный тренд. Он требует последовательной, многолетней работы. По результатам этого движения, если к нему будут присоединяться и другие страны, возможно формирование многополярной системы международных расчетов.

Также, по его словам, необходимо упрощать доступ иностранных инвесторов и эмитентов на российский рынок.

«Конечно, все эти планы не означают, что Россия должна закрыться от мира. Более того, суверенитет — это не про изоляцию, а про безопасность и стабильность», — добавил Мишустин.

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