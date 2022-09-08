Якутск, 8 сентября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Запуск двух новых энергообъектов состоялся в Якутии 8 сентября. Начали работу подстанции «КС-1» и «Налдинская». В торжественной церемонии принял участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, написал в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Модули тяговой подстанции

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Энергостанции нужны для оптимизации работы промышленных объектов республики. В том числе, они будут снабжать электричеством горно-обогатительный комплекс «Инаглинский», который является резидентом ТОР «Южная Якутия».

«Благодаря этим объектам улучшится надежность электроснабжения ГОК «Инаглинский» и газопровода «Сила Сибири». Поздравляю якутских энергетиков и промышленников с этим значимым этапом развития энергетической системы Якутии!» — написал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Шульгин также посетил село Бютейдях в Мегино-Кангаласском районе Якутии, где сегодня впервые подали газ в дома.