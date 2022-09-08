Кишинёв, , 12:46 — REGNUM Министр сельского хозяйства Молдавии готовится к переговорам в России. Об этом он 8 сентября сообщил на телеканале TVR Moldova.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Глава минсельхоза сообщил, что едет договариваться о снятии запрета на ввоз в РФ молдавской аграрной продукции. Он заявил, что ведомство делает всё возможное для того, чтобы возобновить торговлю.

«На следующей неделе мы поедем в Россию, чтобы определить некоторые технические моменты, наладить механизм того, как мы должны действовать, когда возникают подобные случаи, как аннулируется эмбарго и так далее», — сказал министр.

Напомним, с 15 августа вступил в силу временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии по решению Россельхознадзора. Причиной стало »неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции» в 2021 и 2022 году.

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