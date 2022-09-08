Орел, 8 сентября 2022, 12:46 — REGNUM Промышленные предприятия города Ливны Орловской области сохранят рабочие места за сотрудниками, отправившимися добровольцами в зону специальной военной операции, на полгода, и продолжат платить им заработную плату. Об этом в телеграм-канале 8 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков, призвав других работодателей последовать примеру.
Губернатор призвал представителей бизнеса, по возможности, последовать примеру ливенских работодателей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области разразился скандал после увольнения из сети «Магнит» сотрудника, который отправился по краткосрочному контракту в зону СВО. После появления истории в СМИ и вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия») представители сети заявили, что действовали в соответствии с законодательством, но готовы принять сотрудника обратно. Хинштейн сообщил, что после этого скандала в Госдуму будет внесен законопроект о защите трудовых прав добровольцев.