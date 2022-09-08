Орел, 8 сентября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Промышленные предприятия города Ливны Орловской области сохранят рабочие места за сотрудниками, отправившимися добровольцами в зону специальной военной операции, на полгода, и продолжат платить им заработную плату. Об этом в телеграм-канале 8 сентября сообщил губернатор Андрей Клычков, призвав других работодателей последовать примеру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков

«Главой города Ливны Сергеем Александровичем Трубициным совместно с промышленными предприятиями реализована добрая инициатива — за всеми работниками, которые решили стать добровольцами по указу губернатора и принять участие в спецоперации, сохраняются рабочие места на полгода. Кроме того, сохраняется заработная плата (!), что, безусловно, поможет семьям героев. Это подлинное проявление человечности, истинного патриотизма, который заключается в желании защитить свою родину и сделать её лучше, сильнее», — написал Клычков.

Губернатор призвал представителей бизнеса, по возможности, последовать примеру ливенских работодателей.

«Люди рискуют собой, чтобы у нас с вами была жизнь. И мы в неоплатном долгу перед ними. Поэтому прошу — по мере своих сил и ресурсов — поддержите ребят, их семьи, родителей — сохраните для них рабочие места с хотя бы минимальной заработной платой. Это будет достойным вкладом в наше общее дело», — обратился губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Воронежской области разразился скандал после увольнения из сети «Магнит» сотрудника, который отправился по краткосрочному контракту в зону СВО. После появления истории в СМИ и вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия») представители сети заявили, что действовали в соответствии с законодательством, но готовы принять сотрудника обратно. Хинштейн сообщил, что после этого скандала в Госдуму будет внесен законопроект о защите трудовых прав добровольцев.