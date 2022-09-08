Стокгольм, 8 сентября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Председатель правления шведского отделения Amnesty InternationalПарул Шарма считает, что «жизненно важно» проголосовать на выборах в риксдаг Швеции за партию Зеленых. В своем порыве «изменить мир к лучшему» она даже решила сделать пост с лидером Зеленых Пером Болундом в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Теперь AmnestyInternational выступает против своего же руководителя, пишет политическая газета Altinget.

Torbenrick.eu Amnesty International

В комментарии изданию генеральный секретарь Анна Йоханссон пишет, что Amnesty internationalSweden является «аполитичной и беспристрастной организацией». Она добавила, что Парул Шарма как председатель не является представителем всей правозащитной организации, и что «прискорбно», если ее политическая позиция означает, будто вся Amnesty InternationalSweden призывает голосовать за Зеленых.

«Мы пересмотрим нашу внутреннюю политику, чтобы гарантировать, что те, кто занимает должности, в которых они воспринимаются как представители нашей организации, не выражали больше политических симпатий к отдельным партиям», — написала Йоханссон в письме к Altinget.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоятся 11 сентября.