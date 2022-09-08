Минфин хочет продлить отмену планки в 15% по дефициту бюджетов регионов
Москва, 8 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Минфин России готов установить на постоянной основе ряд введенных в кризис бюджетных послаблений для субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин в ходе сессии на Московском финансовом форуме.
При этом Минфин считает правильным оставить норму об отмене планки по предельному уровню дефицита регионального бюджета в размере 15% только на 2023−2024 гг.
«Такие направления, связанные с межбюджетной регуляторикой внутри субъекта РФ, вопросы, связанные с внесением изменений в бюджеты субъектов РФ на оперативной основе по согласованию с парламентами, — это, безусловно, можно продлять и фиксировать на постоянной основе. Но такие нормы, как 15% дефицит, вот эта предельная планка, здесь нужно с осторожностью подходить к этому вопросу. Согласен, что на 2023−2024 финансовые периоды эту норму совершенно точно можно фиксировать, это право предоставлять в полном объеме субъектам РФ», — сказал Горнин.