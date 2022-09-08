Москва, 8 сентября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Минфин России готов установить на постоянной основе ряд введенных в кризис бюджетных послаблений для субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом заявил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин в ходе сессии на Московском финансовом форуме.

Minfin.ru Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин

При этом Минфин считает правильным оставить норму об отмене планки по предельному уровню дефицита регионального бюджета в размере 15% только на 2023−2024 гг.

«Такие направления, связанные с межбюджетной регуляторикой внутри субъекта РФ, вопросы, связанные с внесением изменений в бюджеты субъектов РФ на оперативной основе по согласованию с парламентами, — это, безусловно, можно продлять и фиксировать на постоянной основе. Но такие нормы, как 15% дефицит, вот эта предельная планка, здесь нужно с осторожностью подходить к этому вопросу. Согласен, что на 2023−2024 финансовые периоды эту норму совершенно точно можно фиксировать, это право предоставлять в полном объеме субъектам РФ», — сказал Горнин.